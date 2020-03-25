Рада на внеочередном заседании может решить кадровые вопросы в Кабмине

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое планируется на четверг, 26 марта, могут рассмотреть кадровые вопросы в правительстве. Такое развитие событий не исключает народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко.



"Я также не исключаю, что на этом заседании могут быть приняты кадровые изменения, в том числе по Кабмину", - сказала Янченко во вторник в эфире телеканала "Украина-24".



По ее словам, перед внеочередным заседанием аппарат Верховной Рады должен обеспечить депутатов защитными средствами.



При этом Янченко уточнила, что официальной информации о проведении внеочередного заседания парламента пока нет.

