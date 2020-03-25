На Украине нет необходимости вводить ЧП, считает Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что на текущем этапе борьбы с эпидемией коронавируса нет никакой необходимости вводить чрезвычайное положение.



"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах", - заявил министр в комментарии "Украинской правде". Он подчеркнул, что для предотвращения распространения коронавируса достаточно общего карантина.



"Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - подчеркнул Аваков.

