Страны ЕС закрыли свои границы для необязательных поездок

"Все страны ЕС за исключением Ирландии ввели ограничения для необязательных поездок граждан иностранных государств на свою территорию", - сообщил он.



По данным ТАСС, эта мера в равной степени касается как государств, сохраняющих визовый режим с ЕС, так и стран, имеющих соглашения с союзом о безвизовых поездках. На данный момент закрытие границ введено сроком на 30 дней. Исключением из этих норм являются дипломаты, ученые и медики, занимающиеся противодействием коронавирусу.



Большая часть государств ЕС также ограничили перемещение собственных граждан, запретив им пересекать внутренние границы стран сообщества, в том числе внутри Шенгена, за исключением неизбежных поездок.



Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский совет утвердил предложения Еврокомиссии о том, что въезд в ЕС должен быть ограничен на 30 дней или дольше, чтобы предотвратить распространение вируса.





The EU has decided to temporarily limit all non-essential travel to the EU to contain the spreading of #coronavirus. “This is a measure that protects everyone. We must prevent the virus from spreading further” @JosepBorrellF pic.twitter.com/3hzvQ3fVmP