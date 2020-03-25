В Киеве запретили киоскам торговать кофе, шаурмой и алкоголем

В Киеве в связи с распространением коронавируса решили запретить работу МАФов, где продается кофе, шаурма и алкогольные напитки на розлив.



Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, сообщает Киеввласть.



Согласно документу, в Киеве запретили работу всех МАФов, где готовят и продают шаурму и кофе, а также торгуют алкогольными напитками на разлив.



Кроме того, решение комиссии обязывает людей, которые находятся в административных и производственных помещениях, а также в транспорте, носить защитные маски. Полиция контролировать соблюдение этих правил, которые вступают в силу с 26 марта.

