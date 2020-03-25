Metallica "разбавит" карантин концертами в сети

Известная рок-группа Metallica приняла решение публиковать в сети записи своих прошлых концертов. Такое решение музыканты приняли из-за массового карантина в мире. Первый ролик уже появился на официальном YouTube-канале Metallica.



Участники коллектива сообщили, что они будут публиковать новую запись концерта еженедельно. Так легендарные музыканты решили поддержать своих поклонников, оказавшихся на карантине.



В комментарии к концерту музыканты пошутили: "Нужно передохнуть от Netflix, пока вы не проглотили запоем всю библиотеку? Представляем нашу новую серию концертов #MetallicaMondays".



Первым стал концерт, который состоялся в июне 2019 года в ирландском замке Слейн. Новые видео будут публиковать каждый понедельник.





