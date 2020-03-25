Появился трейлер сериала "Выжить" с Софи Тернер

В сети появился трейлер сериала сериала Выжить. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале платформы Quibi.



В сериале под оригинальным названием Survive главные роли исполнили звезда Игры престолов Софи Тернер и Кори Хоукинс из Ходячих мертвецов.



В основу сериала лег одноименный роман Алекс Морель. Режиссер ленты - Марк Пеллингтон, снявший фильм Человек-мотылек. В роли сценаристов выступили Ричард Эбейт и Джереми Ангар.



Главными героями сюжета являются Джейн и Пол, выжившие после крушения самолета в горах. Они будут выживать среди снегов и бороться с собственными проблемами.



Сериал появится на новом стриминговом сервисе Quibi. Его премьера запланирована на 6 апреля.





