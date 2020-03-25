Улучшить настроение помогут определенные продукты

Ринат Богданов, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, профессор кафедры неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, заявляет: правильная диета действительно может улучшить настроения человека.



На настроение влияют продукты, содержащие предшественники серотонина. Это соединение связано с положительными эмоциями. Его предшественники (триптофан в частности) можно найти в бананах, сыре, шоколаде, молочных продуктах, мясе индейки, кролика. Данные соединения используются для синтеза серотонина. Эксперт рекомендует обратить внимание и на пищевые адаптогены - женьшень и лимонник.



"В целом спектр питания должен быть адекватным по количеству питательных веществ, минералов и витаминов, больше овощей и фруктов, меньше быстрых углеводов (сахар, сахаросодержащие продукты), достаточное количество белковых продуктов, жиры лучше исключить, заменить на растительные жиры, например, оливковое масло, льняное масло, в крайнем случае, подсолнечное.



Для нормальной работы нервной системы полезны продукты, богатые омега-3 жирными кислотами: жирная морская рыба, растительные масла, орехи. Кроме того, важны витамины группы В, которых много в печени, злаковых, различных крупах - больше всего в гречневой. Желательно исключить различные стимуляторы, которые и так повышают уровень тревожности. Это, например, кофе или очень крепкий чай. Лучше перейти на травяные чаи, содержащие мяту, мелиссу.



В белковом питании рекомендованы нежирные сорта мяса, кролик, индейка, грудка, если это курица. Можно добавлять различные поливитамины. Если рассматривать противотревожное средство растительного происхождения, то это зверобой", - говорит Богданов.

