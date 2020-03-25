11 тыс. украинцев вернулись во вторник на родину - Госпогранслужба

Более 11 тыс. граждан Украины вернулись на родину в течение прошлых суток, сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"За прошедшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 тыс. человек, из которых более 11 тыс. человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы в среду.



Выехали из Украины 2 тыс. 370 иностранцев. В то же время до 30 иностранным гражданам отказали во въезде в Украину в связи с введенными ограничениями на пересечение украинской границы.



Кроме того, в киевском аэропорту "Борисполь" проводили экспреcc-тесты для проверки на Covid-19, и у одного пассажира, прибывшего из страны Среднего Востока, результат оказался позитивным.



"Стоит отметить, что этот человек повел себя разумно и самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из больниц столицы", - отметили в Госпогранслужбе.



Также во вторник пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 13 тыс. человек. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные согласия и памятки о самоизоляции.



Также более 3 тыс. 200 украинцев, прибывших на пункты пропуска в пешем порядке, перевезли через границу автобусами, предоставленными местной властью и ГСЧС.

