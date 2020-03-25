Кабмин намерен сегодня ввести режим ЧС по всей Украине - источник

Кабинет министров Украины намерен на заседании в среду ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране. "Такое решение должно быть", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.



По словам собеседника, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже приняла соответствующее решение.



Как сообщалось, на данный момент режима чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях и Киеве.

