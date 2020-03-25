В Индии ребенка назвали в честь коронавируса

В Индии новорожденную девочку назвали Корона в честь коронавируса. Об этом сообщает Deccan Herald.



Необычное имя получила девочка, родившаяся в индийской деревне Сойора в штате Уттар Прадеш. Ее родители решили, что имя Корона станет символом единства людей в борьбе с COVID-19.



Имя выбирали с согласия не только родителей, но и других членов семьи. Они считают, что несмотря на смертоносность нового вируса, он также объединил людей и вдохновил на общую борьбу.

