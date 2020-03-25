Треть населения планеты самоизолировалась из-за COVID-19

Уже более 2,6 млрд человек самоизолировались из-за пандемии коронавируса в мире, пишет в среду, 25 марта, Times of India.



Такая цифра появилась в связи с решением правительства Индии, которое объявило о введении в стране режима строгой изоляции.



"Это единственный способ спасти Индию. Спасти вас и ваши семьи. Никто не выходит из дома. Никто. Все штаты, районы и деревни - все будет закрыто. Это больше, чем комендантский час. Все жестче. Это решающая битва. Забудьте о выходе на улицу. Следующий 21 день вы должны делать только одно: закрыться дома и оставаться там", - сказал премьер страны Нарендра Моди.



На сегодняшний день в Индии подтверждено 562 случая COVID-19, 10 из заразившихся умерли, 40 выздоровели.



Таким образом, после объявления Моди на карантине сидят от 2,6 до 3 млрд человек, что составляет не менее трети от всего населения планеты (~7,7 млрд).

