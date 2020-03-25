В Киевской области женщина с подозрением на коронавирус родила ребенка

В Белой Церкви беременная жительница Ирпеня, госпитализированная с подозрением на коронавирус, родила ребенка.



"Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирусную болезнь вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 03:00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика", - сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Facebook.



Он отметил, что ребенок родился с весом 3,6 кг. Состояние матери и новорожденного удовлетворительное.



Маркушин уточнил, что женщина будет переведена из родильного дома в инфекционное отделение. Ребенок временно останется на карантине.

