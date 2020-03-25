Эвакуация украинцев из-за границы продлится несколько месяцев - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что эвакуация украинских граждан из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса продлится несколько месяцев.



Об этом Кулеба сказал в интервью изданию The Babel.



По словам министра, в МИД ожидают три волны возвращения украинцев из-за границы.



"Сейчас идет первая - те, кто реально испугались и поняли, что надо ехать домой. Есть вторая, скрытая волна. Они думают: "Да это все фигня, надо пересидеть". Будет третья волна, когда в странах Европы начнется экономическая рецессия. Людей начнут увольнять, и они поедут домой. Поэтому это не процесс, который закончится сразу. Вот, вывезли людей и сказали: "Супер, все кончилось, поздравляем с победой". Я думаю, все это продлится несколько месяцев", - заявил Кулеба.



При этом он не согласился с утверждениями, что в Украину возвращают инфицированных коронавирусом граждан.



"Да, часть общества воспринимает, что мы, наоборот, заразных привозим. Я не согласен. Я считаю, что это фундаментально неправильно и профессионально неправильно так думать. Это как клятва Гиппократа, я не могу не возвращать украинцев. Да, их нужно проверять, надеюсь, проверки станут еще строже", - подчеркнул Кулеба.



Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел, сейчас на Родину вернулись 78 тыс. 592 украинца.

