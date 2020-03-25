Фонд госимущества не будет останавливать приватизацию из-за карантина

Фонд государственного имущества не будет переносить большую и малую приватизацию несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса и карантином.



Об этом в Facebook сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.



По его словам, карантин и экономический кризис не повлияет на планы по приватизации.



"Мы продолжаем готовить объекты большой приватизации на середину и вторую половину года, как и было запланировано. Уверенно продолжаем уже сейчас малую и среднюю приватизацию, и успешные онлайн аукционы проходят в эти дни", - отметил Сенниченко.



Он также отметил, что удалось перевыполнить план по приватизации на первый квартал 2020 года. А с начала 2020 Украина нарастила доходы от приватизации в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

