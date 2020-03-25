Возвращения домой ожидают еще 20 тысяч украинцев
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что возвращения домой из-за рубежа ждут более 20 тысяч наших граждан, говорится в сюжете ТСН.
В частности, более тысячи туристов застряли на Бали и Кипре. 120 - в Доминикане и на Шри-Ланке.
Отметим, что забирают украинцев из-за границы не только самолетами, но и поездами.
Укрзализныця назначила два эвакуационных поезда из Польши – они прибудут сегодня. На днях прилетают два борта из Нью-Йорка и Торонто.
Правда из США и Канады хотят вернуться больше украинцев, чем есть мест в самолете.
Единственный действующий аэропорт Борисполь пока принимает только спецрейсы.
После прибытия пассажирам меряют температуру, некоторым делают экспресс-тесты на коронавирус.
В МИД обещают вернуть из-за границы всех, и их тщательно проверят после прибытия в Украину.