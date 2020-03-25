Возвращения домой ожидают еще 20 тысяч украинцев

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что возвращения домой из-за рубежа ждут более 20 тысяч наших граждан, говорится в сюжете ТСН.



В частности, более тысячи туристов застряли на Бали и Кипре. 120 - в Доминикане и на Шри-Ланке.



Отметим, что забирают украинцев из-за границы не только самолетами, но и поездами.



Укрзализныця назначила два эвакуационных поезда из Польши – они прибудут сегодня. На днях прилетают два борта из Нью-Йорка и Торонто.



Правда из США и Канады хотят вернуться больше украинцев, чем есть мест в самолете.



Единственный действующий аэропорт Борисполь пока принимает только спецрейсы.



После прибытия пассажирам меряют температуру, некоторым делают экспресс-тесты на коронавирус.



В МИД обещают вернуть из-за границы всех, и их тщательно проверят после прибытия в Украину.

