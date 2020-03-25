В Киеве 10 заболевших коронавирусом лечатся дома, а 21 - в больнице

В Киеве из 31 заболешвего коронавирусом жителя столицы госпитализированы лишь 21, а 10 находятся на лечении дома. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"Вчера вечером получили… еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое - киевляне, мужчине. Двое из них лечатся дома, на самоизоляции, один - 5-летний киевлянин, который вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу", - рассказал мэр.



Всего, по словам Кличко, 20 человек проходят лечение в Александровской больнице, еще один - в городской больнице №4. А 10 человек находится на лечении на дому.



Также Кличко сообщил, что в настоящее время Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины проверяет по подтверждение коронавируса более 30 образцов.



"На сегодняшний день в Киеве протестировано 1355 киевлян экспресс-тестами и лабораторными исследованиями", - добавил Кличко.



Мэр в очередной раз призвал киевлян соблюдать ограничительные меры и максимально сократить контакты, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса в столице.

