Кабмин увеличил на 50% соцнормативы пользования отдельными коммунальными услугами на период карантина

Кабинет министров Украины на период карантина увеличил на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для готовки еды и подогрева воды.



Согласно принятому решению, Кабмин ввел на период карантина дополнительную компенсацию расходов на оплату отдельных коммунальных услуг получателям субсидий на период карантина путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для готовки еды и подогрева воды.



Отмечается, что на реализацию такого решение потребуется дополнительно 1,1 млрд грн.



Также правительство запретило на период карантина приостанавливать предоставление жилищных субсидий.



Кроме того, Кабмин постановил обеспечить назначение субсидий на следующий период всем домохозяйствам, которые получают субсидию в текущем периоде, без соответствующих заявлений граждан.



Среди прочего, правительство постановило назначать субсидии гражданам, которые были уволены в период карантина (в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников), и зарегистрированы в службе занятости как безработные, на основании заиления о назначении субсидии и информации центров занятости об их пребывании на учете. При этом, для расчета субсидии будет учитываться размен помощи по безработице без сумм полученной зарплаты.

