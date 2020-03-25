Перенос Олимпиады нанес удар крупнейшим медиакомпаниям США

Решение отложить Олимпийские игры-2020 в Токио до 2021 года из-за пандемии коронавируса будет иметь серьезные последствия для таких медиагигантов, как Comcast (SPB: CMCSA) Corp. и Discovery (SPB: DISCA) Inc., которые лишатся рекламных доходов на миллиарды долларов, пишет The Wall Street Journal.



Принадлежащая Comcast телекомпания NBCUniversal, владеющая правами на трансляцию Игр на территории США, сообщила, что продала рекламодателям эфирное время на Олимпиаду-2020 в Токио на сумму $1,3 миллиарда долларов. В связи с переносом мероприятия на следующий год NBCU, скорее всего, придется пересматривать соглашения с рекламодателями, отмечает издание.



"NBCU не может надеяться на то, что все рекламные обязательства, связанные с ОИ-2020, просто перейдут на 2021 год", - сказал покупатель рекламного времени, которого цитирует WSJ.



По словам другого рекламодателя, многие бренды, возможно, будут менее охотно тратить деньги на рекламу. "Никто не знает, как будет выглядеть мир в следующем году", - сказал он, добавив, что в случае полномасштабной рецессии многим отраслям, вероятно, потребуется финансовая помощь.



NBCUniversal "активно сотрудничает с нашими рекламными партнерами, чтобы осуществить этот перенос, и мы изучаем все возможные варианты, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности наших брендов и наших клиентов в этом году и в 2021-м", - заявил во вторник представитель компании.



При этом NBCUniversal, которая заплатила около $1 млрд за права на показ Игр в Токио, сообщила, что с пониманием относится к решению отложить соревнования.



Во вторник глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сошлись во мнении, что летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио надо провести в другой срок в связи с распространением в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19. Они договорились, что Игры должны пройти не позднее лета 2021 года.



Ранее сообщалось, что национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио. Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК.



Discovery, которая в 2015 году заплатила $1,45 млрд за права на трансляцию Олимпийских игр на территории Европы в период с 2018 по 2024 годы, отказалась сообщить, сколько слотов под рекламу на Играх-2020 в Токио она уже продала.



"Необходимая работа в области планирования и разработки конкретных задач завершена и теперь сдвинется на следующий год", - заявила компания во вторник, отметив, что поддерживает решение о переносе Олимпиады.



Discovery пока не сообщила, чем она будет заполнять освободившееся эфирное время.



Компания во вторник отозвала свой прогноз на 2020 финансовый год из-за неопределенности относительно влияния пандемии коронавируса на ее финансовые результаты, а также относительно влияния переноса Игр в Токио.



Comcast ранее во вторник предупредила, что распространение COVID-19 отрицательно скажется на ее показателях, в том числе из-за переноса спортивных и культурных мероприятий и закрытия тематических парков. Однако кабельный бизнес Comcast, который включает традиционное кабельное телевидение и широкополосную связь, как сообщается, не пострадает.

