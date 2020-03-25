У Трампа максимальный рейтинг на фоне пандемии коронавируса - соцопрос

Рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев вырос до 49%. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Gallup в среду, 25 марта.



Опрос показывает, что действия Трампа в контексте коронавируса положительно оценивают 60% граждан США, отрицательно - 38%. При этом уровень поддержки среди сторонников Республиканской партии составляет 94%, Демократической - 27%, независимых избирателей - 60%.



Исследователи подчеркивают, что уровень поддержки президентов традиционно возрастает в период угроз. В качестве примера они привели рост рейтинга президента Джорджа Буша на 35% после террористических атак 9 сентября 2001 года.



В рамках опроса в телефонном режиме с 13 по 22 марта были опрошены 1020 американцев в 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность - не более 4%.

