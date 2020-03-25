Испания обошла Китай по количеству смертей от коронавируса

Испания обошла Китай по количеству смертей от коронавируса

Испания по числу скончавшихся от коронавируса, обошла Китай. По данным испанских властей, количество умерших за сутки возросло на 738 и достигло 3434. Для сравнения, в Китае за период эпидемии скончались 3281 человек. Об этом сообщает DW.

Уточняется, что по количеству смертельных случаев от коронавируса у Испании - худшие показатели в мире после Италии, где скончались уже 6820 человек.

Также власти Испании отмечают, что число инфицированных в королевстве существенно выросло по сравнению с минувшим днем (+20%) и составило 47 610 человек.