Эксперты «Касается каждого»: как удержать на карантине пожилых людей?

Несмотря на статистику высокой смертности от коронавируса среди людей именно пожилого возраста, убедить старшее поколение оставаться дома очень сложно. Никто из них не считает себя стариком. «Старая гвардия» многое пережила в ХХ веке и не собирается капитулировать перед «каким-то гриппом». Кроме того, многие считают, что достаточно пожили и им вообще нечего терять. Что же делать, если родители не хотят оставаться дома и не признают опасность пандемии? Для начала – поймите причину их активности, советуют опытные психологи Наталия Ломоносова и Вера Романова, эксперты социального ток-шоу «Касается каждого» телеканала «Интер».

1. Перестаньте давать советы и комментировать их действия – рекомендует Вера Романова: «Уберите эмоции. Начните говорить с ними исключительно на языке цифр и аналитики. Именно так поступает большинство СМИ. В этом случае есть шанс, что в многочисленных разговорах с друзьями и знакомыми они быстро обменяются этой информацией и достаточно напугают друг друга фактами о пандемии, чтобы реже покидать пределы дома».

2. Не оставляйте наедине с эмоциями. «Когда человек сильно нервничает, у него возникает непреодолимое желание действовать и разделить с кем-то эмоции, – говорит Наталия Ломоносова. – Поэтому тот, кто живет один, будет стремиться на улицу, чтобы с кем-то поговорить. Обязательно два, а лучше – три раза в день звоните родителям. Просто так. «Мама, я звоню узнать, как ты себя чувствуешь. Расскажи, как ты переживаешь это все. Как ты успокаиваешься? Что ты покушала? Какие у тебя планы?» Чтобы они знали, что три раза в день им точно есть с кем поговорить». Вера Романова рекомендует всей семье объединиться: « Звоните им несколько раз в день на стационарный телефон. Просто узнать, как их мигрень или боль в коленях. Как поживает их любимый кот и какие новости рассказала подруга по телефону. Но звоните именно на стационарный. И других родственников попросите. Так они будут ждать ваших звонков, не выходя из дома».

3. Окружите заботой. «Выйти на улицу для старших родственников сейчас – это один из вариантов напугать всех и заставить приехать и проводить вместе больше времени, – считает Наталия Ломоносова. – Если вы дадите им почувствовать, что вы о них заботитесь, что вы о них думаете, волнуетесь, люди в возрасте успокоятся. Несколько звонков в день, точные инструкции: мама или папа, я привожу тебе продукты и необходимые лекарства, занимаюсь платежками, а ты никуда не выходишь, сейчас ты полностью полагаешься на меня. В этом смысле для них райское время: ребенок им звонит, любит, переживает, заботится. Кроме этого, нужно подумать о том, чтобы у них было что смотреть и чем заниматься. Чтобы они не мониторили самостоятельно все пространство ТВ или Интернета, не собирали этот негатив. Договоритесь, на каком канале или портале они будут раз в день смотреть выпуск новостей – чтобы источник заслуживал доверия. В остальное время – любимые книги и сериалы или телеканал вроде Discovery . Это очень помогает успокоиться. Чтобы человек не находился в тишине, пребывал не в стрессе, а в комфортной атмосфере».

4. Подумайте об их одиноких друзьях – подсказывает Вера Романова : «В это время стоит позаботиться не только о своих пожилых родителях, бабушках и дедушках, но и об их близком окружении. Именно поход к тете Шуре, живущей на другом конце города, с целью проверить, как она там одна и не одиноко ли ей, может стать главным толчком к выходу из дома. Привезите продукты тете Шуре, разберитесь с ее платежками. Ваша мама или бабушка будет спокойна — будете спокойнее и вы». Кроме того, помогите организовать коммуникацию между вашими близкими и их друзьями, продолжает Вера Романова : « Им очень важно не потерять это общение. Научите пользоваться Skype или видеозвонками по Viber и мессенджеру. Попросите детей или внуков подруги сделать то же самое. Так они получат нужное общение, не выходя из дома».

5. Подключите окружающих – рекомендует Наталия Ломоносова: «Даже если вы выполните все предыдущие пункты, не факт, что у вас получится удержать ситуацию под контролем. Люди старшего поколения хотят дать всем понять: они самые главные, никто им не указ. Иногда они выходят просто из вредности, наперекор. Одна моя близкая знакомая вот так выходила: в парк пройтись, попить кофе. На третий день девушка в ларьке, где знакомая покупала кофе, сказала: «Идите домой. Я вам кофе больше не продам». Та пришла домой и поделилась с домашними: «Наверное, и правда, не буду ходить». Оказалось, что не только ее дети, но и другие люди считают, что ей нужно сидеть дома. И это сработало. Если мы все, люди молодого и среднего возраста, возьмемся за наших любимых стариков, это сработает. Видите на улице пожилого человека – остановите, поговорите, отправьте домой, дайте ему понять, что это не только его сын кричит на него, хочет, чтобы он закрылся дома, и не хочет понимать, как ему трудно, скучно и волнительно. Что это важно для всех».