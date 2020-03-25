Украинцев запретили увольнять во время карантина

Правительство на заседании в среду, 25 марта, приняло решение о введении запрета увольнять работников во время карантина. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет РБК-Украина.



Он отметил, что на время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда. "Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора", - сказал он.



"Также рекомендуем предприятиям и организациям воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде. Речь идет о реорганизации, ликвидации, также прогуле. То есть те основания, которые объективно могут возникнуть в связи с объективным обстоятельствам карантина и чрезвычайной ситуации", - уточнил Малюска.

