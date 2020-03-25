В Израиле разрабатывают тест для диагностики коронавируса по голосу

Израильский стартап Vocalis Health в сотрудничестве с администрацией Министерства обороны по развитию вооружений и технологической инфраструктуры страны исследуют, можно ли найти маркеры коронавируса с помощью образцов голоса пациентов, заразившихся им.



Об этом сообщает The Times of Israel.



«Стартап, Vocalis Health сейчас проводит исследования, направленные на выявление голосового отпечатка, уникального для тех, у кого есть респираторный вирус, чтобы помочь Министерству здравоохранения лучше определять заразившихся», - говорится в сообщении.



Как отмечается, компания Vocalis Health, возглавляемая Талом Вендеровым и доктором Шейди Хассаном, сейчас собирает образцы голоса и дыхания у пациентов с Covid-19, а также у здоровых людей. Данные затем будут проанализированы с использованием технологии машинного обучения.



После этого стартап попытается разработать алгоритм, который поможет Министерству здравоохранения провести первичную оценку и легко отслеживать состояние и симптомы носителей коронавируса, которые находятся дома, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения.



Поскольку коронавирус поражает дыхательную систему больного, основное предположение заключается в том, что признаки дистресса, которые он вызывает, могут отражаться в голосе и дыхании.



Каждый желающий может отправить образцы голоса через вебсайт компании и мобильное приложение.



Как пишет издание, начальные результаты исследования, которое проводится в сотрудничестве с медицинскими организациями и больницами в Израиле и во всем мире, ожидаются в течение четырех-шести недель.



По данным издания, в Израиле было зарегистрировано 2 030 случаев больных Covid-19, в том числе 100 - за последние сутки, и 5 смертей.

