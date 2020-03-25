В Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 34

В Киеве подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом COVID-19, и таким образом всего в городе уже 34 случая заражения, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



"Друзья! В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.



Кличко отметил, что все трое киевлян, у которых подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31, 36 и 67 лет.



"Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы", - добавил мэр.

