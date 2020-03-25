Британия продлит срок визы заблокированным из-за карантина украинцам

Британия продлит срок визы украинским гражданам, которые оказались заблокированными в стране из-за карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает посольство Украины в Соединенном Королевстве на странице в Twitter.



По данным украинского дипломатического представительства, гражданам, которые находятся в Британии и не могут вернуться домой, срок визы будет продлен до 31 мая.



"По достигнутой договоренности с Британией те, кто оказался в такой ситуации должны прислать email в Хоум Офис CIH@homeoffice.gov.ru и ваши визы будут продлены до 31 мая", - сообщили в посольстве.

