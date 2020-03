Борода в тысячу раз повышает риск заразится коронавирусом - врачи

Американские Центры по контролю и профилактике болезней (US Centres for Disease Control and Prevention — CDC) рекомендуют избавляться от растительности на лице. Врачи утверждают, что борода в тысячу раз повышает риск заразиться коронавирусом и другими болезнями.



Об этом сообщает Daily Mail.



Как сообщается, медики проиллюстрировали свои рекомендации в специальной таблице, на которой распространены варианты "украшения лица" тем или иным бородами, бородками, усиками и усами. Красными крестиками помечены недопустимые виды растительности — то есть, наиболее опасные с точки зрения вероятности заразиться. Зеленые галочки соответствуют более-менее приемлемой шерсти.







Как сообщают портал ScienceAlert, и рекомендации и соответствующая графика появились еще в 2017 году — то есть, более, чем за два года до появления новой угрозы здоровью человечества. Имели цель пояснить, почему осторожным мужчинам лучше бы побриться. Потому что растительность на лице снижает эффективность защитных масок. Снижает в силу весьма простой причины: из-за волос бороды или длинных усов защитная маска или респиратор плохо прилегают к лицу. Между ними образуются щели, сквозь которые легко проникает зараза. Исследования показывают, что в организм бородача ей — заразе — приникнуть гораздо проще, чем в гладко выбритого мужчину. Иной раз в тысячу раз проще.



В 2017 году медики CDC имели в виду грипп, ОРВИ и прочие ОРЗ. Ныне никаких новых призывов брить бороды они не обнародовали. Просто прежние пришлись как раз кстати. Грех было бы этим не воспользоваться. Ведь не в конкретной заразе дело. Разговор о защите от нее. А она у бритых эффективнее в любом случае. Будь то коронавирус или ангина.