Утвержден план по туристическому развитию Чернобыля

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило План мероприятий по развитию территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы на 2020 год.



Об этом говорится в приказе Минэкоэнерго.



Как отмечается, план мероприятий разработан во исполнение Указа Президента Украины от 10 июля 2019 года в целях стимулирования возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, поддержки природоохранной деятельности на этих территориях, создания условий для использования туристического потенциала, популяризации и утверждения бренд-месседжа "Безопасный Чернобыль".



Сроки выполнения плана начинаются с 1 апреля 2020 года.



Среди запланированных мероприятий – отмена необходимости получения спецразрешения для туристических компаний, разработка новых маршрутов, развитие туристической инфраструктуры зоны отчуждения, усиление научной работы.



Вместе с тем Минэкоэнерго планирует организовать в Чернобыльской зоне спортивную рыбалку, оборудовать локации для наблюдения за птицами и другими животными, а также вывести отдельное туристическое направление деятельности.

