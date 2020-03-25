Як обирати телевізор для домашнього користування?

Кожного року випускаються телевізори з новими функціями, можливостями, стандартами, роз'ємами. Складно обрати дійсно кращу модель.

Основні параметри пошуку ідеального телевізору

Важливо знати певні критерії пошуку оптимального девайсу:

діагональ;

ціна;

роздільна здатність;

тип;

швидкість оновлення;

гнутий екран та його можливості;

додаткові опції та функції.

Умови придбання

Під час пошуку омріяного пристрою звертайте увагу на перевірені часом інтернет-магазини. На сторінках каталогу https://dcomfort.com.ua/catalog/televizori/ є безліч якісних телевізорів від найпопулярніших брендів. Тут їх можна придбати за мінімальною ціною. Сервіс пропонує швидко оформити кредит, щоб спочатку користуватись річчю, а потім за нею платити. При оформленні позики не враховується кредитна історія. Сервіс не вимагає довідку про доходи з роботи. Щомісяця ви маєте внести фіксовану суму, яка буде оговорена заздалегідь. Ніяких прихованих платежів, все прозоро і зрозуміло.

Діагональ

При купівлі девайсу в першу чергу зверніть увагу на діагональ дисплею. Найпопулярніші варіанти – на 32 та 55 дюймів. Перед купівлею подумайте, яка буде відстань між глядачем та екраном. Є проста формула. Дистанція між очима та телевізором має в три-чотири рази бути більшою, ніж діагональ екрана. В такому разі вам не потрібно буде напружувати очі, а зображення виглядатиме якісно.

Для невеличкої кухні можна придбати девайс з діагоналлю до 32 дюймів. Для спальні та інших великих приміщень знадобиться значно більший екран від 32 до 43 дюймів. Дисплей не буде займати багато місця, особливо, якщо його закріпити на стіні за допомогою кронштейну.

Перед монтажем зверніть увагу на те, що пристрій має знаходитись на рівні очей. Також врахуйте, що різні моделі відрізняються по висоті через різні дизайни підставок.

У вітальню можна поставити телевізор з великою діагоналлю. Проте ви маєте чітко розуміти призначення пристрою. Для комфортного перегляду достатньо 50 дюймів. Цього вистачить і для перегляду фільмів, і для ігор на консолі. Якщо ж в ваших планах зробити домашній кінотеатр з кімнати, купуйте телевізор на 75-80 дюймів. Коли обираєте розмір, враховуйте бюджет.

Також при купівлі звертайте увагу на час реакції. Він має бути мінімальним, щоб ви не помічали зміни в кольорах і не бачили спотворення зображення. Якщо у вас залишились запитання, телефонуйте по контактному телефону, що вказаний на сайті. Ми з задоволенням допоможемо обрати якісний телевізор для домашнього користування.