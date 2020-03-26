В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции для победы над коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом нового вида. По его словам, необходимы также решительные шаги по выявлению, изолированию, тестированию и лечению заболевших.



"Просьбы к людям оставаться дома и прекращение перемещения населения дают время для снижения давления на системы здравоохранения", - сказал он в среду на брифинге в Женеве, добавив, что "сами по себе эти меры не приведут к прекращению" пандемии.



Как подчеркнул глава ВОЗ, необходимы "агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов [больных людей со здоровыми]".



По его словам, антивирусные мероприятия должны быть "более точными и целенаправленными". ВОЗ призывает все страны, которые прибегли к мерам изолирования населения, "использовать имеющееся время и атаковать коронавирус". Как отметил далее глава организации, более чем в 150 странах мира сейчас насчитывается менее 100 заболевших. При помощи "агрессивных мер" они имеют шанс предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Это особенно важно "для многих уязвимых стран, чья система здравоохранения может потерпеть коллапс" в случае большого притока пациентов.



Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил доноров, сделавших пожертвования в фонд борьбы с коронавирусом, который был создан с участием ВОЗ две недели назад. На настоящий момент уже перечислено 95 млн долларов, сообщил он. Взносы сделали 200 тыс. частных лиц и организаций.

