Психологи рассказали, как заставить человека есть полезную пищу

Психологи рассказали, как заставить человека есть полезную пищу

Университет Мичигана, сообщает Xinhua, опробовал особый способ контроля пищевого поведения. По словам ученых, если человек говорит о себе в третьем лице, то ему проще делать выбор в пользу здоровых продуктов. В рамках проведенного исследования добровольцы рассказывали о том, придерживаются ли диеты и пытаются ли похудеть.

Добровольцев в произвольном порядке разбили на две группы. Первая смотрела двухминутные рекламные ролики о пользе тренировок и здорового питания, а вторая - ролики о том, как обустроить дом. После просмотра добровольцам предложили выбрать в компьютерной программе "здоровые" и "нездоровые" объекты.

Притом, когда человек делал выбор, он использовал две фразы: "Что я хочу?" или "Что ты хочешь?". Оказалось, люди из первой группы, сидевшие на диете и использовавшие фразу "Что ты хочешь?", реже выбирали вредные продукты питания на экране компьютера по сравнению с тем, когда они использовали фразу "Что я хочу?". А вот людей, не сидевших на диете, обращение к себе в третьем лице всегда склоняло к здоровым продуктам вне зависимости от того, какой видеоролик они смотрели ранее.