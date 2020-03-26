Емец: отечественную медицину годами разрушали

Министр здравоохранения Илья Емец во время обращения к украинцам заявил, что на территории Украины фиксируются очаги эпидемии коронавируса, которая "стремительно распространяется".



Как говорится на странице ведомства в Facebook, если Украина не сможет остановить распространение болезни, то с массовыми лечением больных она уже не справится.



"Специалисты по контролю над эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции. На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни", - сказал он.



При этом, по словам Емца, отечественную медицину годами разрушали, а теперь часть людей мешает работе министерства.



"Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофической", - подчеркнул он.





