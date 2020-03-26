В Украине активизировались мошенники по продаже масок

В Украине активизировалась деятельность мошенников, которые выманивают у людей деньги на продаже средств индивидуальной защиты, говорится в Facebook Киберполиции.



"Они используют интернет-площадки для продажи несуществующих масок, дезинфекторов и других средств индивидуальной защиты", - сообщили правоохранители.



Люди выходят на связь с продавцом для заказа товара, оплачивают его стоимость по сказанным реквизитам, после чего мошенники исчезают, не прислав заказ.



В полиции призвали покупать медицинские товары только в сертифицированных местах и проверять продавцов на сервисе Стоп фрауд на сайте Киберполиции.



Сообщается также, что с начала карантина гражданам начали звонить мошенники, представляющиеся работниками госорганов, чтобы узнать персональные и банковские данные.

