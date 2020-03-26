Американский посол в Лондоне обвинил КНР в замалчивании информации о COVID-19

Посол США в Великобритании Вуди Джонсон обвинил Китай в "неприкрытой и опасной пропаганде" и замалчивании информации о коронавирусе нового типа COVID-19.



"Вначале Китай пытался остановить распространение новостей. Затем он занимался защитой собственного населения путем селективной подачи критической информации", - написал посол в заметке для британской газеты The Times.



При этом, по его словам, международные власти предлагали Китаю помощь и продолжали искать новые данные.



"Если бы Китай поступил правильно в правильное время, то наиболее серьезного влияния для его населения и населения в мире удалось бы избежать", - уверен Джонсон.



Китай подвергся внутренней и международной критике за попытки пресечь распространение информации о вирусе. В частности, китайский офтальмолог Ли Веньлян сообщил об опасности нового вируса еще до начала эпидемии, а через несколько недель заразился сам и скончался в больнице.

