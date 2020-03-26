Емец рассказал о своем плане медреформы

Опыт жизни украинской медицины в условиях пандемии коронавируса указал на необходимость изменения законодательства. Об этом в интервью 112-Украина рассказал министр здравоохранения Илья Емец.



По его словам, соответствующие изменения необходимо вносить, когда соберется Верховная Рада.



«У нашей команды есть абсолютный план к реформе, которая будет основана на трех китах: на государственном медицинском страховании, на уменьшении чиновничьего органа в медицине, и профессионалы будут решать, какие медикаменты нужно закупать, в каком количестве, а не чиновники, и тем более и не бизнес», – отметил он.



Также Емец заверил, что в рамках второго этапа медицинской реформы те больницы, которые действительно работают, не будут закрыты. Как известно, с 1 апреля в Украине должен быть уменьшен коечный фонд.



«Внедрение государственной страховой медицины эволюционно – и мы через год закроем этот коечный фонд. Я был шесть месяцев министром и посещал 10 лет назад Карпаты, Верховину – 200 родов, ЦРБ. Зачем ее закрывать? Если человек рожает там, и у него есть деньги, страховка. На содержание центральных органов исполнительной власти, подчиненных мне, – 289 миллионов в год. Поэтому все, что от меня, как от министра, зависит, я сделаю. Я не против самоуправления, но нужна помощь не только центральных аппаратов, таких как Минздрав, а также на местах. Тогда будет все хорошо для человека», – сказал он.

