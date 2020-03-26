Разумков: на период карантина Рада будет работать в штатном режиме

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков заверил, что на период карантина, до 24 апреля, Верховная Рада будет работать в штатном режиме, как и работает сейчас. Лично он ежедневно находится на своем рабочем месте. Об этом он сообщил после совещания с членами правительства, передает УНН.



Отвечая на вопрос, как будет работать ВР на период продленного карантина, Разумков сказал: “Да как и работает сейчас. Мы сейчас работаем в штатном режиме, работаем в комитетах, есть и совещания, они происходят регулярно. Я каждый день на рабочем месте, есть много депутатов, которые работают в округах, поэтому ВРУ продолжает работать”.

