МАУ отменяет регулярные рейсы до 24 апреля

МАУ отменяет регулярные рейсы до 24 апреля

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля 2020 года включительно в связи с расширением Кабинетом министров политики предотвращения распространения на территории Украины коронавируса.

Как сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook, контакт-центр компании в связи с значительным увеличением нагрузки на каналы связи временно прекращает принимать звонки. Поэтому, чтобы обменять билеты на указанные даты МАУ просит пассажиров:

- заполнить форму обратной связи на сайте авиакомпании https://bit.ly/33XFsit для внесения изменений в билет;

- прислать запрос на списание оплаченных средств на электронный ваучер https://bit.ly/33XFsit, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ на протяжении года;

- обратится по месту приобретения авиабилета, если его было оформлено через агентство.

При этом МАУ отмечает, что из-за нехватки ресурса компания не сможет обработать все обращения одновременно, поэтому просит присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь.

"Наша команда работает в режиме 24/7, чтобы максимально быстро обработать каждое обращение, найти лучшее решение в каждом индивидуальном случае и как можно быстрее ответить каждому пассажиру", - говорится в сообщении.