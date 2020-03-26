В ближайшие дни в Украине немного потеплеет

В ближайшие сутки сухую погоду в Украине по-прежнему будет определять северный антициклон, но ожидается падение атмосферного давления и увеличение облачности; температурный фон немного повысится. Как сообщает Укргидрометцентр, погода ожидается без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и юго-востоке местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге 0-5° тепла, днем 10-15° тепла, на Закарпратье до 17°; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.



В Киеве в пятницу без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 12-14° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 марта самая высокая температура днем была 19,6° в 1992г., самая низкая ночью -11,5° в 1899г.



В субботу, 28 марта, погода в Украине без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с.



Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях местами 1-3° мороза, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.



В Киеве в субботу без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла , днем 13-15°.

