До 40 возросло количество заразившихся коронавирусом в Киеве - Кличко

В Киеве по состоянию на полдень четверга подтвержден диагноз коронавирус у 40 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



"В столице за минувший вечер с сегодняшнее утро количество заболевших коронавирусом увеличилось до 40 человек", - сказал Кличко на брифинге.



По его словам, по состоянию на утро четверга было получено лабораторное подтверждение 6 случаев заражения.



По его словам, заболели - одна женщина 35 лет, и пятеро мужчин - в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов госпитализированы в Александровскую больницу. Один - 70-летний военнослужащий – в военный госпиталь. И один больной мужючина лечится на самоизоляции дома.



Вместе с тем, по словам мэра, на сегодняшний день - экспресс-тестами и лабораторными исследованиями - протестировано 1437 киевлян. "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще более 30 образцов.



"Я хочу обратиться к правоохранительным органам жестко контролировать соблюдение законных процедур частными клиниками. Потому что некоторые из них сегодня тоже делают экспресс-тесты на коронавирус и не передают результаты положительных диагнозов государственным органам. А мы их потом получаем через Германию, или вообще не получаем. Я считаю это недопустимым!" - добавил Кличко.



Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. При этом в Киеве было 34 случая заражения коронавирусом.

