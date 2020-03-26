Макрон объявил военную операцию против коронавируса

Во Франции президент Эммануэль Макрон объявил о проведении военной операции "Устойчивость" в связи с распространением в стране коронавируса.



Об этом сообщает RFI.



Французские военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции в рамках этой операции.



"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience ("Стойкость"), отдельную (от операции) Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом", - сказал Макрон.



По его словам, новая операция с участием армии "будет посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также государственным службам в области материально-технического обеспечения и защиты" в борьбе с эпидемией.



Также президент Франции призвал граждан страны объединиться в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение.

