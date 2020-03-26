С начала марта в страну вернулись 200 тысяч украинцев - ГПСУ

В течение марта в Украину вернулись около 200 тысяч соотечественников. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко. "Все ли они являются здоровыми, никто ли из них не имеет заболеваемости на коронавирус - очень трудно сказать", - добавил Дейнеко.



По его словам, процент выявления пассажиров с повышенной температурой является сверхнизким.



Ранее Дейнеко сообщил, что проверки на COVID-19 на границе не эффективны. По словам главы ГПСУ, многие из граждан приним

