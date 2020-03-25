СБУ займется врачом Тимаковым — за разгон паники и фейка о закрытии больницы в Одессе

Служба безопасности Украины проверит наличие состава преступления в действиях врача Александра Тимакова, который опубликовал в фейсбуке пост о закрытии одесской клиники (ул. Тенистая, 8) с 9 аппаратами ИВЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Майдан News

Распространенная Тимаковым информация быстро разошлась в СМИ и соцсетях, вызвала панику среди одесситов. «Источник в правоохранительных органах добавил, что это не первый случай умышленного дезинформирования населения с целью посеять панику в условиях пандемии. В настоящее время уже пресечена работа нескольких групп «киберактивистов», получавших задания по дестабилизации ситуации в Украине от кураторов из страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта Александр Тимаков опубликовал на своей странице пост о том, что Одесский медуниверситет принял решение закрыть свою университетскую клинику по адресу (ул. Тенистая, 8). К настоящему моменту пост собрал 2,2 тысячи перепостов и больше 600 комментариев. Информацию подхватили городские и национальные СМИ. В тот же день заммэра Одессы Павел Вугельман, а также администрация ОНМедУ опровергли эти данные: в соответствие с постановлением КМУ клиника приостановила амбулаторный прием на время карантина, чтобы освободить койки и оборудование на случай массовой госпитализации пациентов с СOVID-19.