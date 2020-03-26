В Раде прокомментировали скандал с VIP-палатами в Киеве

Верховная Рада не выдавала никаких поручений относительно обустройства VIP-палат в столичной Александровской больнице. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков во время брифинга 26 марта, передает Укринформ.



"Я не знаю об этом. Мы такие поручения не давали, не обращались. Будем надеяться, что как можно меньше наших сограждан будут попадать в палаты, а если, не дай бог, заболеют, то будут быстро выздоравливать", - сказал Разумков.



Ранее появилась информация, что в Киевской городской государтсвенной администрации распорядились о подготовке особых палат в больницах для VIP-пациентов. Был определен перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов, и детали особых требований к содержанию больных.

