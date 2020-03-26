В Киеве дезинфицируются все жилые дома - Кличко

Все жилые дома Киева, детские и спортивные площадки дезинфицируются для недопущения распространения коронавируса, заверяет мэр столицы Виталий Кличко.



"Руководствуясь советами, которые мы получаем от китайских врачей, мы начали полную дезинфекцию жилых домов в столице. Напомню, в Киеве их около 11,5 тысяч. 8,5 из них находятся в коммунальной собственности. Но мы пошли навстречу всем УСББ и предоставили управляющим компаниям дезинфицирующие средства, средства защиты, костюмы для дворников", - рассказал мэр на брифинге в четверг.



Дезинфекцию домов, по словам мэра, проводят дворники. Обработке подлежат лифтовые кабины, лестницы, перила, ручки дверей, также дворники дезинфицируют детские и спортивные площадки.



Мэр столицы посоветовал жильцам, в домах которых не проводится дезинфекция, немедленно обращаться в местные управляющие компании или в департамент ЖКХ по телефону 1557.



Кличко напомнил, что детскими площадками запрещено пользоваться на время действия ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса.

