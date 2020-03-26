Из карантина сбежали 12 жителей Днепра, приехавших из Польши

Из вернувшихся из-за границы днепрян, 12 человек скрылись от карантинного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета в четверг, 26 марта.



Несмотря на то, что на вокзале их ожидали специальные микроавтобусы, их услугами воспользовались только 10 человек. 12 человек по непонятным причинам не поехали.



Десять человек были доставлены в Царичанскую ЦРБ, где они проходят обследование. Областные власти обратились к жителям, напомнив, что работает круглосуточная горячая линия: 0800-500-474.



"Нам необходим контакт и данные о каждом человеке, кто возвращается из стран ЕС. Мы готовы высылать за группами из нескольких человек транспорт и доставлять их домой с прохождением всех диагностических процедур для того, чтобы минимизировать проникновение в область вируса,", - обратились к жителям в облсовете.

