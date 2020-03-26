В больницах Киева нет VIP-палат для чиновников - Кличко

В Александровской больнице нет VIP-палат для высокопоставленных чиновников и депутатов, а приказ по охраняемым лицам президент Украины Владимир Зеленский готов отменить, заверяет мэр Киева Виталий Кличко.



"Что касается информации, которая была распространена в СМИ и соцсетях о распоряжении готовить палаты для отдельных лиц в случае их заболевания коронавирусом… VIP-палат для депутатов и других чиновников - такого нет", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в четверг.



Кличко рассказал, что изучил информацию относительно распоряжения по охраняемым лицам, которое было обнародовано в СМИ. "Оно было сделано во исполнения приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения Государственного управления делами при президенте. Документы с грифом для служебного пользования. В них речь идет о подготовке учреждений охраны здоровья по медико-санитарному обеспечению лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - сказал мэр.



По его словам, речь идет о том, что в случае заболевания первых лиц государства им необходимо обеспечить определенные условия с присутствием охраны. "Эта практика была всегда, и не только в нашей стране. Но я разговаривал вчера с президентом Владимиром Зеленским, он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь", - утверждает Кличко.



Мэр также опроверг слухи о том, что Александровская больница является медучреждением для VIP-пациентов. Кличко пояснил, что эта больница является базовой, и в случае увеличения количества больных их будут направлять в другие подготовленные для этого медучреждения, которых насчитывается 7 включительно с Александровской больницей.

