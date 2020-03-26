Трафик в воздушном пространстве Украины упал на 83%

Трафик в воздушном пространстве Украины 25 марта упал на 82,9% по сравнению с аналогичной датой 2019 года, сообщило Государственное предприятие обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") на своей странице в Facebook в четверг.



В сообщении также указывается, что Днепровский районный диспетчерский центр "Украэроруха" вошел в европейский рейтинг центров с наиболее стремительными темпами понижения воздушного трафика, показав падение трафика в 96,6%.



"Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за которое отвечает Украина. Такую разницу можно объяснить многими факторами, включая COVID-19, общий экономический спад, отказ/неспособность работы авиакомпаний, перебои в работе аэропортов и другое", - поясняет "Украэрорух".



Ранее, 17 марта Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

