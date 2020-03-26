Омбудсмен Карпачева просит Зеленского использовать опыт Кубы и Китая для спасения украинцев от коронавируса

Первый омбудсмен Нина Карпачева 26 марта 2020 года написала открытое письмо президенту Зеленскому – в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, который массово распространяется в Украине. Защитник прав человека призывает власть как можно скорее воспользоваться опытом Китая в успешном преодолении эпидемии, организовав широкое использование лекарств и введение протоколов лечения, которые имели там успех. По ее словам, многие медики в разных странах мира эффективно использовали разработанный на Кубе и изготовленный на совместном китайско-кубинском предприятии ChangHeber Ltd по кубинской технологии препарат Heberon Alfa R (рекомбинированный Interferon Аlfa 2В).



«К сожалению, экономическое состояние Украины и, особенно, состояние национальной системы здравоохранения намного хуже, чем в Италии или Испании, где из-за заражения вирусом умерли тысячи людей. Поэтому мы не должны допустить такого развития эпидемиологической ситуации в нашей стране», - подчеркнула Карпачева.



Она отметила, что много раз посещала Кубу, где изучала опыт кубинской медицинской системы в защите прав человека на жизнь и здоровье. По мнению экс-омбудсмена, Куба создала одну из лучших в мире систем здравоохранения, включая фармакологическое и биотехнологическое производства. Карпачева напомнила, что в ООН высоко оценили уникальные успехи Кубы в преодолении распространения ВИЧ-инфекции. Украине же высококачественная медицинская помощь Кубы известна благодаря кубинско-украинской программе «Дети Чернобыля», которая более 20 лет предоставляла бесплатную медицинскую помощь тысячам украинских детей, которые пострадали от последствий Чернобыльской катастрофы.



Нина Карпачева подчеркнула, что благодаря уникальным кубинским методикам Китаю и удалось достаточно быстро и эффективно справиться с тяжелым вызовом эпидемии COVID-19. На данный момент Куба не только эффективно противостоит пандемии, но и способствует международному сотрудничеству в преодолении этой всемирной беды: в частности, направила бригаду медиков в Италию.



«Уважаемый господин Президент! Прошу Вас, не теряя времени, воспользоваться опытом Кубы и Китая, пригласив кубинских врачей вместе с китайскими специалистами в Украину. Прошу провести встречу с Послом Республики Куба в Украине, на которой согласовать приглашение бригады кубинских врачей. Также необходимо согласовать с Послом КНР в Украине приглашение китайских специалистов. Считаю также необходимым, чтобы Правительство Украины немедленно решило вопрос о закупке кубинских и китайских препаратов, которые показали свою эффективность в Китае, и согласовало соответствующие протоколы лечения. Время практически на исходе. Вы, как гарант соблюдения конституционных прав и свобод граждан Украины, еще имеете возможность сделать решительные и эффективные шаги для защиты здоровья и спасения жизни соотечественников», - написала Карпачева в своем заявлении. По данным ряда СМИ известно, что заявление уже попало на стол к президенту и глава государства изучает этот вопрос.

