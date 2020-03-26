Минцифры запустит приложение для контроля за соблюдением карантина

На следующей неделе Министерство цифровой трансформации запустит мобильное приложение, которое будет контролировать соблюдение карантина или самоизоляции. Об этом заявил глава министерства Михаил Федоров в Telegram в четверг, 26 марта.



Приложение будет осуществлять обязательный контроль для больных коронавирусом и добровольный контроль для самоизолированных с помощью данных геолокации и FaceID.



"Сразу успокою - никакого "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных путем снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. По-другому эпидемию не остановить", - написал Федоров.



В приложение также будет функция заказа продуктов питания и лекарств, которой смогут воспользоваться больные COVID-19.



Федоров также анонсировал изменения в приложение Дія, предусматривающие возможность мониторинга потенциального контакта с больным.



"Следующим шагом станет введение в «Дія» возможности мониторинга потенциального контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и так далее. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять же, никакого геотаргетинга (слежки)", - добавил министр.

