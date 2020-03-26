Зараженная коронавирусом женщина с Коломыи сбежала из киевской больницы

Из Киевской больницы сбежала 39-летняя заробитчанка с Коломыи Ивано-Франковской области, в которой быстрый тест подтвердил COVID-19. Об этом сообщает издание Зеркало.



По информации СМИ, женщину, которая вернулась с забороток из Бельгии, в областную больницу госпитализировали принудительно.



23 марта женщина самолетом вернулась из Брюсселя. По прибытии в Украину у нее обнаружили повышенную температуру, при проведении быстрого теста на COVID-19 был получен положительный результат.



В тот же день каретой скорой помощи ее госпитализировали в Александровскую клиническую больницу Киева, где провели анализ быстрым тестом на COVID-19, результат отрицательный.



Ночью на 24 марта пациентку перевели в Киевскую больницу №4, в 1:00 ей сделали анализ быстрым тестом, результат - отрицательный. 11:00 повторно сделали анализ быстрым тестом - результат положительный. Выставлен диагноз: подозрение на инфицирование COVID-19.



24 марта по обеде пациентка по неизвестным причинам решила покинуть лечебное учреждение и, вероятно, планировала вернуться домой. На звонки не отвечала, на контакт с врачами не выходила.



Правоохранители провели необходимые мероприятия и задержали женщину вместе с ее мужем (который, скорее всего, встречал ее) на трассе возле Раковчика Ивано-Франковской области. Оба - и женщину, и мужчину - госпитализировали в областную инфекционную больницу.



Устанавливаются методы передвижения женщины из Киева.

