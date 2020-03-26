От коронавируса скончались 37 итальянских врачей

В Италии за время эпидемии COVID-19 заразились коронавирусом и скончались уже 37 врачей. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации медицинских специалистов в четверг, 26 марта.



"Количество врачей в Италии, умерших от коронавируса, возросло до 37", - сказано в сообщении.



При этом на сегодня в Италии зафиксировано более 74 тысяч случаев, более 7,5 тысяч смертей.



Накануне в Италии было почти 700 новых жертв COVID-19. Пятый день подряд в Италии падает число новых зарегистрированных заражений - за сутки оно увеличилось на 3491 человека. Также больше тысячи выздоровели.

